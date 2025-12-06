Directori d'empreses
Illumina
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Reclutador

  • Tots els Salaris de Reclutador

Illumina Reclutador Salaris

La compensació de Reclutador in United States a Illumina totalitza $95K per year per a P3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illumina. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$87.4K - $102K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$80.8K$87.4K$102K$113K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 4 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Illumina, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Reclutador verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Illumina in United States és una compensació total anual de $113,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Illumina per al rol de Reclutador in United States és $80,750.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Illumina

Empreses relacionades

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.