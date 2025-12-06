La compensació de Reclutador in United States a Illumina totalitza $95K per year per a P3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illumina. Última actualització: 12/6/2025
Compensació Total Mitjana
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Illumina, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
