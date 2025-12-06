Directori d'empreses
Illumina
Illumina Enginyer Òptic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Òptic in United States a Illumina oscil·la entre $138K i $188K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illumina. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$149K - $177K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$138K$149K$177K$188K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Illumina, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Òptic a Illumina in United States és una compensació total anual de $188,485. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Illumina per al rol de Enginyer Òptic in United States és $137,676.

