La compensació de Científic de Dades in United States a Illumina oscil·la entre $160K per year per a P1 i $210K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $210K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illumina. Última actualització: 12/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$160K
$138K
$14.2K
$7.5K
P2
$161K
$124K
$24.5K
$12.6K
P3
$186K
$161K
$14.5K
$10.8K
P4
$210K
$168K
$32.8K
$9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Illumina, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
