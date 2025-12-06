Directori d'empreses
Illion
Illion Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in Australia a Illion oscil·la entre A$70K i A$98K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illion. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$49.8K - $57.9K
Australia
Rang Habitual
Rang Possible
$46K$49.8K$57.9K$64.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Illion?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Illion in Australia és una compensació total anual de A$97,962. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Illion per al rol de Científic de Dades in Australia és A$69,973.

Altres recursos

