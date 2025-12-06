Directori d'empreses
IHS Markit
IHS Markit Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in Malaysia a IHS Markit oscil·la entre MYR 47.4K i MYR 64.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de IHS Markit. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Rang Habitual
Rang Possible
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a IHS Markit?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a IHS Markit in Malaysia és una compensació total anual de MYR 64,660. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a IHS Markit per al rol de Reclutador in Malaysia és MYR 47,380.

Altres recursos

