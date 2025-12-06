Directori d'empreses
IHS Markit
IHS Markit Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in Canada a IHS Markit oscil·la entre CA$58K i CA$82.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de IHS Markit. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$47.7K - $54.3K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$42.2K$47.7K$54.3K$59.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a IHS Markit?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a IHS Markit in Canada és una compensació total anual de CA$82,409. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a IHS Markit per al rol de Recursos Humans in Canada és CA$57,966.

Altres recursos

