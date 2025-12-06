Directori d'empreses
IHS Markit
La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in Netherlands a IHS Markit oscil·la entre €61.8K i €84.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de IHS Markit. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$76.2K - $92.1K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
$71.2K$76.2K$92.1K$97.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a IHS Markit?

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a IHS Markit in Netherlands és una compensació total anual de €84,326. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a IHS Markit per al rol de Desenvolupament de Negoci in Netherlands és €61,791.

