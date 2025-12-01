Directori d'empreses
Ignitarium
Ignitarium Enginyer de Maquinari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Maquinari in India a Ignitarium oscil·la entre ₹4.22M i ₹6.15M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ignitarium. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$55.4K - $63.1K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Ignitarium?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Ignitarium in India és una compensació total anual de ₹6,153,503. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ignitarium per al rol de Enginyer de Maquinari in India és ₹4,224,015.

Altres recursos

