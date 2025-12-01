Directori d'empreses
IGM Financial Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a IGM Financial totalitza CA$72.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de IGM Financial. Última actualització: 12/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
IGM Financial
Software Engineer
Winnipeg, MB, Canada
Total per any
$52.3K
Nivell
-
Base
$52.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a IGM Financial?
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Exportar Dades
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a IGM Financial in Canada és una compensació total anual de CA$87,086. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a IGM Financial per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$69,314.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a IGM Financial

Altres recursos

