ideas42
    • Sobre nosaltres

    ideas42 is a nonprofit that uses the insights of behavioral science—which helps us understand the choices and decisions people make—to design innovative solutions to social problems at scale.

    ideas42.org
    Lloc web
    2008
    Any de fundació
    136
    Núm. d'empleats
    $100M-$250M
    Ingressos estimats
    Seu central

