iCIMS
iCIMS Salaris

El salari de iCIMS oscil·la entre $79,600 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $178,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de iCIMS. Darrera actualització: 10/17/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Enginyer de Programari
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Enginyer de Software Full-Stack

Dissenyador de Producte
Median $110K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científic de Dades
$102K
Gestor de Producte
$130K
Reclutador
$79.6K
Gestor de Programes Tècnics
$153K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a iCIMS és Enginyer de Programari at the Principal Software Engineer level amb una compensació total anual de $178,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a iCIMS és $124,950.

Altres recursos