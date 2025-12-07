Directori d'empreses
Hyphen
Hyphen Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Portugal a Hyphen oscil·la entre €32.7K i €44.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Hyphen. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$40.8K - $48.4K
Portugal
Rang Habitual
Rang Possible
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Hyphen?

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Hyphen in Portugal és una compensació total anual de €44,718. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hyphen per al rol de Dissenyador de Producte in Portugal és €32,663.

