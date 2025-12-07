Directori d'empreses
HypeAuditor
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
HypeAuditor Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Serbia a HypeAuditor oscil·la entre $36.6K i $50.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HypeAuditor. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$39.7K - $47.1K
Serbia
Rang Habitual
Rang Possible
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a HypeAuditor?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a HypeAuditor in Serbia és una compensació total anual de $50,111. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HypeAuditor per al rol de Dissenyador de Producte in Serbia és $36,603.

