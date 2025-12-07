Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Atenció al Client in Russia a HYBE oscil·la entre RUB 1.55M i RUB 2.25M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HYBE. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$22.9K - $26.1K
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
$19.9K$22.9K$26.1K$29K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a HYBE?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Atenció al Client a HYBE in Russia és una compensació total anual de RUB 2,254,923. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HYBE per al rol de Atenció al Client in Russia és RUB 1,547,871.

Altres recursos

