Hut 8 Mining Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Hut 8 Mining oscil·la entre $89.1K i $127K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Hut 8 Mining. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$101K - $120K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$89.1K$101K$120K$127K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Hut 8 Mining in United States és una compensació total anual de $126,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hut 8 Mining per al rol de Enginyer de Programari in United States és $89,100.

