Husco
Husco Enginyer Mecànic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Mecànic in United States a Husco oscil·la entre $72.1K i $102K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Husco. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$81.9K - $97K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$72.1K$81.9K$97K$102K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Husco in United States és una compensació total anual de $102,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Husco per al rol de Enginyer Mecànic in United States és $72,090.

