Husco
Husco Enginyer de Controls Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Controls in United States a Husco oscil·la entre $68K i $95.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Husco. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$73.6K - $85.6K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Husco?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Controls a Husco in United States és una compensació total anual de $95,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Husco per al rol de Enginyer de Controls in United States és $68,000.

