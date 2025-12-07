Directori d'empreses
Huron
Huron Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in United States a Huron oscil·la entre $117K i $167K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Huron. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$133K - $158K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$117K$133K$158K$167K
Rang Habitual
Rang Possible

💰 Veure Tot Salaris

Quins són els nivells professionals a Huron?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Huron in United States és una compensació total anual de $166,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Huron per al rol de Reclutador in United States és $117,450.

