Huntington National Bank Salaris

El salari de Huntington National Bank oscil·la entre $64,675 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $200,400 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Huntington National Bank. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $91.5K

Enginyer de Software Backend

Científic de Dades
Median $105K
Dissenyador de Producte
Median $138K

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $128K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $200K
Analista de Negoci
$89.6K
Analista de Dades
$64.7K
Analista Financer
$88.6K
Consultor de Gestió
$129K
Gestor de Producte
$137K
Gestor de Projectes
$73K
Vendes
$194K
Analista de Ciberseguretat
$166K
Arquitecte de Solucions
$139K
The highest paying role reported at Huntington National Bank is Gestor d'Enginyeria de Programari with a yearly total compensation of $200,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Huntington National Bank is $128,183.

