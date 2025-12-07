Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Human Interest oscil·la entre $168K i $230K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Human Interest. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$182K - $216K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$168K$182K$216K$230K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Human Interest, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Human Interest in United States és una compensació total anual de $230,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Human Interest per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $168,000.

