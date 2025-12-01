Directori d'empreses
Houghton Mifflin Harcourt
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

Houghton Mifflin Harcourt Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a Houghton Mifflin Harcourt oscil·la entre $60.4K i $84.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Houghton Mifflin Harcourt. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$65.3K - $76K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$60.4K$65.3K$76K$84.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Dissenyador de Producte contribucions a Houghton Mifflin Harcourt per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Houghton Mifflin Harcourt?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Houghton Mifflin Harcourt in United States és una compensació total anual de $84,490. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Houghton Mifflin Harcourt per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $60,350.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Houghton Mifflin Harcourt

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • Apple
  • Stripe
  • DoorDash
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/houghton-mifflin-harcourt/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.