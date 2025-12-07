Directori d'empreses
Host Hotels & Resorts
Host Hotels & Resorts Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in United States a Host Hotels & Resorts oscil·la entre $90.2K i $129K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Host Hotels & Resorts. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$103K - $121K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$90.2K$103K$121K$129K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Host Hotels & Resorts?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Host Hotels & Resorts in United States és una compensació total anual de $128,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Host Hotels & Resorts per al rol de Recursos Humans in United States és $90,200.

Altres recursos

