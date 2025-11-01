Directori d'empreses
Horizon Industries
Horizon Industries Desenvolupament de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in United States a Horizon Industries oscil·la entre $50.6K i $70.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Horizon Industries. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

$54.9K - $66.5K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$50.6K$54.9K$66.5K$70.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Horizon Industries?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Horizon Industries in United States és una compensació total anual de $70,760. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Horizon Industries per al rol de Desenvolupament de Negoci in United States és $50,630.

