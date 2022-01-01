Directori d'empreses
Hired
Hired Salaris

El salari de Hired oscil·la entre $115,575 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $447,750 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hired. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Màrqueting
Median $139K
Enginyer de Programari
Median $170K
Analista de Dades
$116K

Gestor de Ciència de Dades
$201K
Científic de Dades
$172K
Gestor de Producte
$448K
Vendes
$149K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$201K
PMF

Altres recursos