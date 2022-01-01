Directori d'empreses
Hinge Health
Hinge Health Salaris

El salari de Hinge Health oscil·la entre $48,540 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $353,225 per a un Gestor de Disseny de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hinge Health. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $175K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $240K
Gestor de Producte
Median $232K

Operacions de Negoci
$142K
Gestor d'Operacions de Negoci
$147K
Analista de Negoci
$124K
Desenvolupament Corporatiu
$271K
Analista de Dades
$133K
Científic de Dades
$271K
Analista Financer
$234K
Dissenyador Industrial
$261K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$75K
Màrqueting
$118K
Operacions de Màrqueting
$158K
Dissenyador de Producte
$48.5K
Gestor de Disseny de Producte
$353K
Gestor de Projectes
$116K
Investigador UX
$207K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Hinge Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Hinge Health és Gestor de Disseny de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $353,225. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hinge Health és $166,550.

