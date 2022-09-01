Directori d'Empreses
Hightouch

Hightouch Salaris

El rang de salaris de Hightouch varia de $176,400 en compensació total anual per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem inferior a $306,000 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hightouch. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $190K
Gerent de Ciència de Dades
$176K
Vendes
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Enginyer Comercial
$229K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Hightouch, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

10 years post-termination exercise window.

Tens una pregunta? Pregunta a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.

Visita ara!

PMF

The highest paying role reported at Hightouch is Vendes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hightouch is $209,733.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Hightouch

Empreses relacionades

  • Apple
  • Coinbase
  • Roblox
  • Netflix
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos