Highspot Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United States a Highspot oscil·la entre $136K i $194K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Highspot. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$156K - $183K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$136K$156K$183K$194K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Highspot, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Highspot in United States és una compensació total anual de $194,220. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Highspot per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $136,120.

Altres recursos

