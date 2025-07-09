Directori d'Empreses
HeyJobs
HeyJobs Salaris

El rang de salaris de HeyJobs varia de $60,504 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $92,188 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de HeyJobs. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $81.3K

Enginyer de programari full-stack

Gestor de Producte
Median $60.5K
Màrqueting
$70.2K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$92.2K
PMF

El rol més ben pagat informat a HeyJobs és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $92,188. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a HeyJobs és de $75,723.

Altres recursos