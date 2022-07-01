Directori d'empreses
Heyday
Heyday Salaris

El salari de Heyday oscil·la entre $56,511 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $201,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Heyday. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Operacions de Negoci
$136K
Analista de Negoci
$197K
Científic de Dades
$56.5K

Gestor de Producte
$184K
Reclutador
$191K
Enginyer de Programari
$201K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Heyday és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Heyday és $187,275.

