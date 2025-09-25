Directori d'empreses
HERE Technologies
La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Poland a HERE Technologies oscil·la entre PLN 89.9K i PLN 123K per year.

Compensació Total Mitjana

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Rang Habitual
Rang Possible
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Rang Habitual
Rang Possible

PLN 599K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Quins són els nivells professionals a HERE Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a HERE Technologies in Poland és una compensació total anual de PLN 122,715. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HERE Technologies per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Poland és PLN 89,920.

