La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Poland a HERE Technologies oscil·la entre PLN 89.9K i PLN 123K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 9/25/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!