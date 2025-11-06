La compensació de Enginyer de Programari in United States a HERE Technologies oscil·la entre $110K per year per a L5 i $212K per year per a L10. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
