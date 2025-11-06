Directori d'empreses
HERE Technologies
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Enginyer de Programari Salaris a Mumbai Metropolitan Region

La compensació de Enginyer de Programari in Mumbai Metropolitan Region a HERE Technologies oscil·la entre ₹3.67M per year per a L5 i ₹5.76M per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in Mumbai Metropolitan Region totalitza ₹2.48M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
Software Engineer I(Nivell d'Entrada)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a HERE Technologies?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region és una compensació total anual de ₹5,755,722. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HERE Technologies per al rol de Enginyer de Programari in Mumbai Metropolitan Region és ₹2,131,084.

Altres recursos