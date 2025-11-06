Directori d'empreses
HERE Technologies
HERE Technologies Enginyer de Programari Salaris a Krakow Metropolitan Area

La compensació de Enginyer de Programari in Krakow Metropolitan Area a HERE Technologies totalitza PLN 165K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Krakow Metropolitan Area totalitza PLN 201K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
Software Engineer I(Nivell d'Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a HERE Technologies?

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area és una compensació total anual de PLN 323,736. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HERE Technologies per al rol de Enginyer de Programari in Krakow Metropolitan Area és PLN 185,964.

