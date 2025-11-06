La compensació de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area a HERE Technologies oscil·la entre $109K per year per a L6 i $188K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in Greater Chicago Area totalitza $120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
