La compensació de Enginyer de Programari in India a HERE Technologies oscil·la entre ₹3.69M per year per a L5 i ₹5.61M per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.2M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 9/25/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
