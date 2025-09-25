Directori d'empreses
HERE Technologies
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

HERE Technologies Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in India a HERE Technologies totalitza ₹1.85M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 9/25/2025

Paquet Mitjà
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total per any
₹1.85M
Nivell
L8
Base
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a HERE Technologies?

₹13.94M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

HERE Technologies in India میں Gestor de Producte کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹6,273,720 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
HERE Technologies میں Gestor de Producte کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,847,218 ہے۔

