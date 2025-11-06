Directori d'empreses
HERE Technologies
  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Científic de Dades Salaris a Mumbai Metropolitan Region

La compensació de Científic de Dades in Mumbai Metropolitan Region a HERE Technologies oscil·la entre ₹3.89M per year per a L5 i ₹1.64M per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in Mumbai Metropolitan Region totalitza ₹2.24M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a HERE Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region és una compensació total anual de ₹17,894,582. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HERE Technologies per al rol de Científic de Dades in Mumbai Metropolitan Region és ₹2,095,407.

