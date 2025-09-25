Directori d'empreses
HERE Technologies
La compensació de Científic de Dades in India a HERE Technologies oscil·la entre ₹3.93M per year per a L5 i ₹1.66M per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.26M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HERE Technologies. Última actualització: 9/25/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a HERE Technologies?

PMF

