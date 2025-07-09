Directori d'empreses
Herbalife
Herbalife Salaris

El salari de Herbalife oscil·la entre $17,966 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $240,790 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Herbalife. Darrera actualització: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
Median $140K

Enginyer de Software Full-Stack

Analista de Dades
$18K
Dissenyador de Producte
$129K

Gestor de Producte
$241K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$169K
Arquitecte de Solucions
$92.3K
Gestor de Programes Tècnics
$168K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Herbalife és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $240,790. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Herbalife és $140,000.

