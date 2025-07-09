Directori d'empreses
Hepsiburada
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Hepsiburada Salaris

El salari de Hepsiburada oscil·la entre $21,561 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $71,935 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hepsiburada. Darrera actualització: 9/14/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $33K
Científic de Dades
$21.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Hepsiburada és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $71,935. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hepsiburada és $33,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Hepsiburada

Empreses relacionades

  • Roblox
  • Dropbox
  • Google
  • Tesla
  • Snap
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos