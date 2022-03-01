Directori d'empreses
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Salaris

El salari de Henry Ford Health System oscil·la entre $94,554 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $169,150 per a un Gestor de Programes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Henry Ford Health System. Darrera actualització: 9/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $100K
Científic de Dades
$94.6K
Gestor de Programes
$169K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Henry Ford Health System és Gestor de Programes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $169,150. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Henry Ford Health System és $100,000.

