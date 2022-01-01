Directori d'empreses
HealthifyMe
HealthifyMe Salaris

El salari de HealthifyMe oscil·la entre $30,469 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $201,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de HealthifyMe. Darrera actualització: 10/19/2025

Enginyer de Programari
Median $47.9K

Enginyer de Software Backend

Analista de Negoci
$73.9K
Científic de Dades
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Producte
$201K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a HealthifyMe és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HealthifyMe és $60,920.

