Health IQ
    Health IQ uses Precision Medicare AI algorithm to revolutionize the Medicare sales industry. The algorithm imports a senior's health record and finds the best fit out of 3,000+ Medicare plans.

    healthiq.com
    Lloc web
    2014
    Any de fundació
    751
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

