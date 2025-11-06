Directori d'empreses
Headway.co
Headway.co Enginyer de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Headway.co totalitza $260K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Headway.co. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Total per any
$260K
Nivell
Senior
Base
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Headway.co?
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Headway.co, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Headway.co in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $351,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Headway.co per al rol de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area és $260,480.

Altres recursos