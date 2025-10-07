Directori d'empreses
HDFC
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Dades

HDFC Enginyer de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Dades in India a HDFC totalitza ₹1.61M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de HDFC. Última actualització: 10/7/2025

Paquet Mitjà
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total per any
₹1.61M
Nivell
E3
Base
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
0 Anys
Quins són els nivells professionals a HDFC?

₹13.98M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Dades a HDFC in India és una compensació total anual de ₹2,376,025. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a HDFC per al rol de Enginyer de Dades in India és ₹1,609,140.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a HDFC

Empreses relacionades

  • Vanguard
  • Guild Mortgage
  • Avant
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos