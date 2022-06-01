Directori d'empreses
Hays
Hays Salaris

El salari de Hays oscil·la entre $12,902 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $163,439 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hays. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Vendes
Median $118K
Assistent Administratiu
$35.4K
Científic de Dades
$91.7K

Dissenyador Gràfic
$59.3K
Recursos Humans
$62.7K
Gestor de Projectes
$56.2K
Reclutador
$12.9K
Enginyer de Programari
$42.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$163K
Arquitecte de Solucions
$95.9K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Hays és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $163,439. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hays és $60,967.

