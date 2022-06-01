Directori d'empreses
Havas
Havas Salaris

El salari de Havas oscil·la entre $4,975 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $129,350 per a un Operacions de Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Havas. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Dissenyador de Producte
Median $45.6K
Desenvolupament de Negoci
$49K
Cap d'Estat Major
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dades
$29.3K
Recursos Humans
$100K
Màrqueting
$22.7K
Operacions de Màrqueting
$129K
Enginyer de Programari
$5K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Havas és Operacions de Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $129,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Havas és $47,318.

