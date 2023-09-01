El salari de Hashmap oscil·la entre $145,725 en compensació total anual per a un Arquitecte de Solucions a la banda baixa fins a $235,740 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hashmap. Darrera actualització: 11/23/2025
Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hashmap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.