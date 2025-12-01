Directori d'empreses
Harvard University
Harvard University Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in United States a Harvard University oscil·la entre $66.4K i $92.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Harvard University. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$72K - $87.2K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Harvard University?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Harvard University in United States és una compensació total anual de $92,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Harvard University per al rol de Assistent Administratiu in United States és $66,400.

