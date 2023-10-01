Directori d'empreses
Hansen Technologies
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Hansen Technologies Salaris

El salari de Hansen Technologies oscil·la entre $9,478 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $112,025 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Hansen Technologies. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $9.5K
Analista de Negoci
$79.4K
Gestor de Producte
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hansen Technologies on Gestor de Producte at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $112,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hansen Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,387.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Hansen Technologies

Empreses relacionades

  • Roblox
  • PayPal
  • Lyft
  • Coinbase
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos